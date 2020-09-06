Son dakika haber! Bitlis'te otluk yangını
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Son dakika haber! Bitlis'te otluk yangını

Son dakika gündem haberine göre Bitlis'te otluk yangınıBİTLİS'te, otluk alanda çıkan ve Kent Ormanı'na sıçrama tehlikesi olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

06.09.2020 18:52 | Son Güncelleme: 06.09.2020 18:58

Bitlis'te otluk yangını

BİTLİS'te, otluk alanda çıkan ve Kent Ormanı'na sıçrama tehlikesi olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki Kent Ormanı bölgesinde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangını görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. Alevlerin ormanlık alana yayılması da engellendi.

Yangının çıktığı bölgeye giden Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Kent Ormanı dediğimiz yerde yangın çıktı. Bazı duyarsız vatandaşlarımızın yapmış olduğu bir hatadan dolayı yüzlerce hektar alan yandı. Buradaki hayvanlar, çam ağaçları yandı. Tabi itfaiye ekipleri olarak ilk andan itibaren yangına müdahale ettik. Orman Müdürlüğü ekiplerimize destek verdik. Şu an yangın kontrol altında. Herkese geçmiş olsun" dedi.

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Son dakika haber! Bitlis'te otluk yangını

Kaynak: DHA

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