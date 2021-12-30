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Son dakika haber... Bitlis'te jandarmadan öğrencilere yardım

Son dakika haber... Bitlis'te jandarmadan öğrencilere yardım
AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi yardımından bulundu.

BİTLİS (AA) - Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi yardımından bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis-Baykan kara yolundaki Narlıdere Yatılı Bölge Ortaokulu'na giden İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Ekipler, okuldaki öğretmenlere ve Kızılay gönüllülerine, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

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