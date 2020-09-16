Son dakika haber: Bitlis'te, evde silah ve mühimmat ele geçirildi Son dakika habere göre BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tabanca ve mühimmat ele geçirildi. E.B., gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla arama kararı bulunan E.B'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda, ev ve çevresinde yapılan aramada, kapının çerçevesinde zulalanmış 33 fişek, 4 şarjör, 2 tabanca gövdesi, tabanca namlusu, Pıetro Beretta Gardone ibareli tabanca sürgüsü, Walther Mpd. Ppk ibareli tabanca sürgüsü, Smith/Wesson ibareli tabanca gövdesi, 4 tabanca parçası ele geçirildi.Olayla ilgili E.B., yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA