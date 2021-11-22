Son dakika haber... Bitlis'te Eren Kış-7 Operasyonu başlatıldı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Bitlis'te Eren Kış-7 Operasyonu başlatıldı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Bitlis'te Eren Kış-7 Operasyonu başlatıldı (2)

Son dakika haberi: 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİBakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün başlayan Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında;

BİTLİS (DHA) - 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün başlayan Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilçe Şeyh Habib kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Jandarma İnsansız Hava Aracı (J-İHA) ile Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.


MÜSLÜME'NİN AİLE BİREYLERİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

MÜSLÜME'NİN AİLE BİREYLERİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

 Müslüme ülkeyi yasa boğdu

Müslüme ülkeyi yasa boğdu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title