Son dakika haber | Bitlis'te 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan tekne kazasının iddianamesi tamamlandı-1

Son dakika haberi... Bitlis'te 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan tekne kazasının iddianamesi tamamlandı-1VAN Gölü'nün Bitlis'in Adilcevaz ilçesi açıklarında 79 kaçak göçmeni taşırken batan ve 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan tekne faciası ile ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma...

Bitlis'te 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan tekne kazasının iddianamesi tamamlandı-1

VAN Gölü'nün Bitlis'in Adilcevaz ilçesi açıklarında 79 kaçak göçmeni taşırken batan ve 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan tekne faciası ile ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianemede 8 şüphelinin her biri hakkında "göçmen kaçakçılığı" ve "bilinçli taksirle ölüme sebep olmak" suçlarından 38.5 yıla kadar ağır hapsi isteniyor.

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı