Son dakika haber | Bitlis'te 7 göçmenin öldüğü tekne faciasında 38,5 yıla kadar hapis istenen iddianame tamam

VAN Gölü'nün Bitlis'in Adilcevaz ilçesi açıklarında meydana gelen, 79 kaçak göçmenden 7'sinin yaşamını yitirdiği tekne faciası ile ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede tutuksuz 8 sanığın her biri hakkında 'göçmen kaçakçılığı' ve 'bilinçli taksirle ölüme sebep olmak' suçundan 38,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

?Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısına yakın bir bölgede, 26 Aralık 2019'da saat 02.30 sıralarında kaçak göçmenlerin taşındığı tekne, kıyıya yaklaşık 10 metre kala alabora oldu. Teknede bulunan Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu kişilerden 7'si yaşamını yitirdi. Alabora olan tekneden kurtulan 71 kaçak göçmen, kar yağışı altında yaklaşık 10 kilometre yürüdükten sonra Adilcevaz-Erciş yolundaki akaryakıt istasyonuna sığınarak kurtuldu. Kaçak göçmenler hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı ise geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÖÇMENLERDEN ŞEBEKEYE 300- 1000 DOLAR ÖDEMEBitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame tamamlandı. Kaçak göçmenleri tekneyle Van'dan alıp, Bitlis'e getiren tutuksuz 8 sanık hakkında 38,5 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede; Bangladeş, Pakistan, Afganistan ve Hindistan'dan yola çıkan göçmenlerin, kendi imkanlarıyla İran'a kadar geldikleri, İran'daki bir şebeke ile temasa geçip, kişi başı 300 ile 1000 dolar arasında ödemeler yaparak Türkiye'ye getirildikleri belirtildi. İddianamede, bu şebekenin Van'daki uzantısının kaçak göçmenleri alıp, 'güvenli' evlere yerleştirdiği, birkaç gün burada bekletilen göçmenlerin daha sonra, minibüslerle Van Gölü kıyısına getirilerek 'Yıldırım 65' adlı 4 metrelik tekneye bindirildikleri bildirildi. 'GÖÇMENLER KIYIDA SOĞUĞA DAYANAMAYIP, DONARAK ÖLDÜ'İddianameye göre, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi kıyılarına yaklaştığı sırada kaçak göçmenlerin bulunduğu tekneden duman çıkmaya başladı. Tekne, kıyıya yaklaşık 10 metre kala alabora oldu. Sığ bir bölgede alabora olan teknedeki kaçak göçmenlerin çoğu kıyıya ulaştı. Bazıları olay sırasında yaralanmaları nedeniyle kıyıda kalırken, göçmenlerden 40-50 kişilik bir grup ise yürüyerek yakınlardaki bir akaryakıt istasyonuna ulaştı. Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından olay yerine giden ekiplerin cansız bedenlerle karşılaştığı ifade edilen iddianamede, gölden sağ çıkan, sırılsıklam 7 göçmenin, olay yerinde soğuğa dayanamayıp, donarak öldüğü belirtildi. Bangladeş'ten Van'a kadar yaklaşık 4 bin 800 kilometrelik yolu çile içinde bitiren göçmenlerin, kıyıya kalan 10 metrelik mesafeyi bitiremedikleri vurgulandı.Jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında, bölgedeki baz istasyonu kayıtlarından bazı şüpheli isimlerine ulaşıldı. Kaçak göçmenlerin ifadelerinden de yola çıkan jandarma, 8 kişilik şebeke üyelerinin tamamını yakaladı. BAŞKA TEKNENİN İSMİNİ DEĞİŞTİRİP, SUÇUNU İNKAR ETMEYE ÇALIŞTIBatan 'Yıldırım 65' adlı teknenin sahibi şüphelinin, olayın ardından limana gelip, buradaki 'Atilla Kaptan' adlı başka bir teknenin adını 'Yıldırım 65' olarak değiştirdiği belirlendi. Şüpheli, "Batan tekne benim değil, benim teknem bu" diyerek, suçunu inkar etmeye çalıştı ancak hem liman başkanlığının kayıtları hem baz istasyonu verileri hem de olaydan sonra limanda yaşananları anlatan şahidin ifadeleri ile gerçek ortaya çıktı. 38,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Tüm yaşananların yer aldığı iddianamenin tamamlanmasının ardından savcılık, İran'daki şebeke ile de bağlantılı olduğu değerlendirilen tutuksuz 8 sanık hakkında 'göçmen kaçakçılığı' ve 'bilinçli taksirle ölüme sebep olmak' suçlarından 38,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ