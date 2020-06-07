Son dakika haber: Bitlis'te 18 kilo 900 gram eroin ele geçirildi
Gelen son dakika haberine göre Bitlis'te kamyonette yapılan aramada 18 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.
07.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:20
Bitlis'te kamyonette yapılan aramada 18 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kent merkezinde dün durumundan şüphelenilen kamyoneti durduran ekipler, yaptıkları aramada 18 kilo 900 gram eroin buldu.
D.G. ve A.G. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Kaynak: AA