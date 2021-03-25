Son dakika haber... Bitlis'te 10 kilo 600 gram metanfetamin ele geçirildi
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Son dakika haber... Bitlis'te 10 kilo 600 gram metanfetamin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Bitlis'te 10 kilo 600 gram metanfetamin ele geçirildi

Bir son dakika haberine göre BİTLİS (İHA) – Bitlis'te polis ekiplerince durdurulan bir araç yapılan aramada 10 kilo 600 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te polis ekiplerince durdurulan bir araç yapılan aramada 10 kilo 600 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtilerek, "Aramada 19 paket halinde daralı ağırlığı 10 kilo 600 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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