Son dakika haber: Bitlis merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı
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Son dakika haber: Bitlis merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Bitlis merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı

Son dakika haber... BİTLİS merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

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BİTLİS merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'nin askeri ve emniyet mahrem yapılanmasına yönelik Bitlis merkezli Kahramanmaraş, Sivas, Isparta, Batman, Adana, Trabzon ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda, 10'u askeri, 7'si emniyet personeli olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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