Son dakika haber... Bitlis merkezli 4 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre BİTLİS merkezli 4 ilde, 'terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık etmek' suçundan aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
BİTLİS (DHA) - BİTLİS merkezli 4 ilde, 'terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık etmek' suçundan aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Bitlis merkezli İstanbul, Manisa ve Van illerinde, 'terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık etmek' suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.10 şüpheliye yönelik eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda, 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtilirken, 3 şüphelinin de yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.