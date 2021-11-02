Son dakika haber... Bitlis merkezli 4 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı - Haberler
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Son dakika haber... Bitlis merkezli 4 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Bitlis merkezli 4 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre BİTLİS merkezli 4 ilde, 'terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık etmek' suçundan aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS merkezli 4 ilde, 'terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık etmek' suçundan aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Bitlis merkezli İstanbul, Manisa ve Van illerinde, 'terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık etmek' suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.10 şüpheliye yönelik eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda, 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtilirken, 3 şüphelinin de yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.


Son dakika haber... Bitlis merkezli 4 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika haber... Bitlis merkezli 4 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika haber... Bitlis merkezli 4 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Son Dakika Haberleri
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