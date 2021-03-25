Son dakika haber! Bitlis Belediyesi köyde yaşayan çocukları tiyatroyla buluşturuyor
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Son dakika haber! Bitlis Belediyesi köyde yaşayan çocukları tiyatroyla buluşturuyor

Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Bitlis Belediyesi köyde yaşayan çocukları tiyatroyla buluşturuyor

Son dakika haberi... Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu köy köy gezerek çocuklar için tiyatro oyunu sahneliyor.

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu köy köy gezerek çocuklar için tiyatro oyunu sahneliyor.

Bitlis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, altyapı ve üstyapı ile sokak sağlıklaştırma çalışmalarının yanı sıra sosyal faaliyetlerle köyde yaşayan çocuklar eğlendiriliyor.

Belediyenin ilköğretim çağındaki 7 çocuktan oluşan tiyatro ekibi, il merkezine bağlı Yolyazı köyünde "Meddah Amca" oyununu sahneledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bitlis Belediyesi tiyatro eğitmeni Cihan Olan, 2015'ten bu yana il merkezi, ilçe ve köy okullarında yetişkin, çocuk ve orta oyunları sahnelediklerini belirtti.

"Tiyatrosuz çocuk kalmasın" sloganıyla tiyatrodan uzak ve bu sanatla tanışma fırsatı bulamayan köydeki çocuklara öncelik verdiklerini vurgulayan Olan, şunları kaydetti:

"Dünyayı saran salgından dolayı eğitim ve sosyal yaşamdan uzak kalan çocuklar için yeniden sahne almaya başladık. Yolyazı köyünde oyunumuzu sahneledikten sonra öğrencilere forma hediye ettik. Oyunumuzun ana teması, çalışmanın, verilen emeğin karşılığında mutlu olmanın ve özellikle küçük yaşlarda çalışmaya başlayıp sorumluluk sahibi olmanın önemi. Oyuncu arkadaşlarımızın başarılı sahne performansının meyvesini çocukların gözlerinin içindeki mutluluktan aldığımızı gördük. Öğrencilerin oyunla ilgili yöneltilen sorulara verdikleri doğru ve güzel cevaplarla, başarılı bir oyunun sahnelendiğini görmüş olduk. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ekibimiz 6 yıllık süreçte yaklaşık 10 bin öğrenciyi tiyatroyla buluşturdu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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