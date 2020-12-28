Bitkisel üretim 2020'de tüm ürün gruplarında yükseldi

Türkiye genelinde bitkisel üretim, 2020 yılında yıllık bazda tüm ürün gruplarında yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre bu dönemde üretim;

tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 8.7 artışla 69.3 milyon tona, sebzelerde yüzde 0.3 artışla 31.2 milyon tona, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 5.8 artışla 23.6 milyon tona yükseldi.Bu dönemde tahıl ürünleri üretim miktarları yüzde 8.1 artarak yaklaşık 37.2 milyona yükseldi.Tahıl ürünlerinden;buğday üretimi yüzde 7.9 artarak 20.5 milyon tona,arpa üretimi yüzde 9.2 artarak 8.3 milyon tona, dane mısır üretimi yüzde 8.3 artarak 6.5 milyon tona, yulaf üretimi yüzde 18.7 artarak yaklaşık 314.5 bina yükseldi.Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik bakla üretimi yüzde 8.8 azalarak yaklaşık 5 bin tona gerilerken, kırmızı mercimek üretimi yüzde 5.9 artarak yaklaşık 328.4 bin tona ve yumru bitkilerden patates üretimi de yüzde 4.4 artarak 5.2 milyon tona yükseldi.Yağlı tohumlardan ayçiçeği üretimi yüzde 1.6 azalarak yaklaşık 2.1 milyon tona geriledi.Tütün üretimi yüzde 12.2 artarak 76.5 bin tona, şeker pancarı üretimi ise yüzde 16.3 artarak 21 milyon tona yükseldi.Sebze ürünleri üretim miktarı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0.3 artarak yaklaşık 31.2 milyon ton oldu; üretim, yumru ve kök sebzelerde yüzde 0.7, diğer sebzeler yüzde 3.4 arttı.Üretim sebzeler grubunun önemli ürünlerinden;domateste yüzde 2.8, kuru soğanda yüzde 3.6, salçalık kapya biberde yüzde 4.6 artarken, karpuzda yüzde 9.8, kavunda yüzde 2.9, hıyarda yüzde 1.6 azaldı.Meyve, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı yüzde 5.8 artarak yaklaşık 23.6 milyon tona yükseldi.Üretim, önemli meyvelerden,elmada yüzde 18.8, şeftalide yüzde 7.4, kirazda yüzde 9.1, çilekte yüzde 12.3, narda yüzde 7.3 arttı.Üretim, turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 13.3, sert kabuklu meyvelerden antep fıstığında yüzde 248.7 arttı.İncir üretimi yüzde 3.2, muz üretimi de yüzde 32.8 arttı.Buna karşılık, süs bitkileri üretim miktarı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3.5 azaldı. Süs bitkilerinde, kesme çiçeklerin payı yüzde 60.9, diğer süs bitkilerinin payı da yüzde 39.1 düzeyindeydi.Dış mekan süs bitkileri üretimi bir önceki yıla göre yüzde 3.6 artarken, kesme çiçek üretimi yüzde 7.7, iç mekan süs bitkileri üretimi yüzde 6.2 azaldı. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı