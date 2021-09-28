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Son dakika haber | BİTKİSEL TEDAVİ DİZİNİ YAKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: MENİSKÜS ağrıları için alternatif tedavi yöntemlerine başvurup, dizlerine söğüt ağacı kabuğu saran Nalan Karakaya'nın (55) sağ dizinde üçüncü derece yanık oluştu.

SÖĞÜT, BİLECİK (DHA) - MENİSKÜS ağrıları için alternatif tedavi yöntemlerine başvurup, dizlerine söğüt ağacı kabuğu saran Nalan Karakaya'nın (55) sağ dizinde üçüncü derece yanık oluştu. Hastanede tedaviye alınan Karakaya, bundan sonra birilerinin tavsiyesiyle tedavi kabul etmeyeceğini belirterek, "Bir defa yandım daha da yanmayacağım inşallah" dedi.

Ağrı'da yaşayan, evli ve 6 çocuk annesi Nalan Karakaya, dizindeki menisküs ağrılarını gidermek için akrabasının tavsiyesi üzerine alternatif tedavi yöntemlerini denedi. Dizlerine söğüt ağacı kabuğu saran Karakaya'nın sağ dizinde üçüncü derece yanık oluştu. Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alınan Nalan Karakaya, "Dizimde kireçlenme ve sıvı kaybı vardı. Bir akrabam, söğüt ağacının kabuğunu yakarak toz haline getirmiş ve bunu kullanmış. Bana, 'Biz kullandık, iyi geldi' diyerek toz şeklindeki ağaç kabuğunu verdi. Ben de dizime sardım ve 30 dakika sonra büyük bir acı duydum. Sargı bezini açtığımızda dizimde yanık oluşmuştu. Önce Ağrı'daki hastaneye sonra da Erzurum'a getirdiler. Doktorlar dizimde üçüncü derece yanık oluştuğunu söyledi. Bundan böyle alternatif tedavi veya birilerinin tavsiyesini kesinlikle kabul etmeyeceğim. Bir defa yandım daha da yanmayacağım inşallah" diye konuştu.

Eşinin yanında refakatçi olarak kalan İsmail Karakaya (65) ise "'Hekim' diye geçinen birisi akrabalara, onlar da hanıma önermiş. Söğüt ağacının kabuklarını kurutup, yakarak toz haline getirmişler. Bu toz bel başta olmak üzere ağrı olan yerlere sarılarak tedavi ediliyormuş. Hanım da bunu uygulayınca dizinde yanık oluştu. Tedavi randımanlı olmadı. Biz de hastamızı Ağrı Devlet Hastanesi'ne götürdük. Erzurum'a sevk ettiler. Burada gereken tedaviye başladılar" dedi.

Son dakika haber | BİTKİSEL TEDAVİ DİZİNİ YAKTI

Son dakika haber | BİTKİSEL TEDAVİ DİZİNİ YAKTI

Son dakika haber | BİTKİSEL TEDAVİ DİZİNİ YAKTI

Son dakika haber | BİTKİSEL TEDAVİ DİZİNİ YAKTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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