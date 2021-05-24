Son dakika haber | Bisikletli ambulanslar Büyükada ve Heybeliada'da göreve başladı
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Son dakika haber | Bisikletli ambulanslar Büyükada ve Heybeliada'da göreve başladı

Son dakika haber | Bisikletli ambulanslar Büyükada ve Heybeliada'da göreve başladı
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Büyükada ve Heybeliada'da görevlendirilen 4 bisikletli ambulans ekibi, boğulmalardan bisikletten düşmeye kadar her türlü vakaya müdahale edecek.

Büyükada ve Heybeliada'da görevlendirilen 4 bisikletli ambulans ekibi, boğulmalardan bisikletten düşmeye kadar her türlü vakaya müdahale edecek.

Anadolu Bölgesi İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliğinden yapılan açıklamaya göre, Büyükada ve Heybeliada'da ikişer olmak üzere, toplam 4 bisikletli ambulans ekibi görevlendirildi.

Bisikletli ambulanslar, adalarda yoğunluğun yaşandığı hafta sonu ve bayram gibi özel günlerde görev alacak. Ekipler bisikletlerinde taşıdıkları acil çantası, oksijen tüpü ve otomatik eksternal defibrilatör ile suda boğulmalardan yüksekten düşmeye, akut koroner sendromdan çeşitli şok tabloları ve bisikletten düşmeye kadar karşılaşabilecekleri her türlü vakaya hazırlıklı olacak.

Bisikletli ekipler, ambulans ekipleri acil vakaya gittiğinde de komuta kontrol merkezine gelen diğer acil yardım çağrılarını değerlendirecek ve gereken tedaviye olay yerine ambulans ekibi gelene kadar başlayacak.

Birden çok acil yardım çağrısı gelmesi durumlarında triaj ilkelerini göz önünde bulunduracak bisikletli ambulans ekibi, önce nakledilmesi gereken hastaların belirlenmesinde rol alacak. Bu sayede ana karada tedavisinin devam etmesi gereken hastaların daha hızlı nakli sağlanmış olacak.

Son dakika haber | Bisikletli ambulanslar Büyükada ve Heybeliada'da göreve başladı
Son dakika haber | Bisikletli ambulanslar Büyükada ve Heybeliada'da göreve başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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