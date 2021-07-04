Son dakika haber | Bisikletini nakliye arabasına çevirdi, ölüme davetiye çıkardı
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Son dakika haber | Bisikletini nakliye arabasına çevirdi, ölüme davetiye çıkardı

Son dakika haber | Bisikletini nakliye arabasına çevirdi, ölüme davetiye çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da bir kişinin, bisikletine yüklediği hurda malzemelerle ilerleyişi şaşkınlığa neden oldu.

Antalya'da bir kişinin, bisikletine yüklediği hurda malzemelerle ilerleyişi şaşkınlığa neden oldu. Bisikletine, hurda merdiven, demir kapı ve uzunlukları 3 metreye kadar varan demir yükleyen bisiklet sürücüsü, adeta ölüme davetiye çıkardı.

Görenlerde şaşkınlık oluşturan olay, Kepez ilçesi D-400 karayolunda kayda geçti. Bir hurdacı sokaklardan topladığı hurda merdiveni, demir kapıyı ve yaklaşık 3 metre uzunluğunda bulunan demirleri bisikletine yükledi. Şahıs binlerce araç sürücüsü tarafından kullanılan yolda tehlikeli bir şekilde seyir ederek, adeta ölüme davetiye çıkardı. Şahıs daha sonra yan yola girerek izini kaybettirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Son dakika haber | Bisikletini nakliye arabasına çevirdi, ölüme davetiye çıkardı
Son dakika haber | Bisikletini nakliye arabasına çevirdi, ölüme davetiye çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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