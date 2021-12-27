Son dakika haber | Bisikletçi Umut Gündüz'ün ölümüne sebep olan sanığa 4 yıl 5 ay hapis cezası

ANKARA (İHA) - Ankara'da bisikletiyle eve giderken araba çarpması sonucu hayatını kaybeden bisikletçi Umut Gündüz'ün ölümüne sebep olan sürücüye 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Gündüz'ün aile yakınları, avukatları ve tutuksuz yargılanan sanık Çağdaş Ş. katıldı. Bir önceki celsede sanık Çağdaş Ş. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istenmişti.

Umut Gündüz, Ankara'nın Eryaman semtindeki evine giderken, 15 Temmuz 2020 tarihinde 1.53 promil alkollü olduğu belirlenen Çağdaş Ş. hakimiyetindeki aracın arkadan çarpması sonrası yola savrulmuş ve başka bir aracın altına kalarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası Gündüz'e çarpan aracın plakası düşmüş ve sürücü Çağdaş Ş. durmayıp devam etmişti. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Gündüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

'Mahkeme cezada takdir indirimi uyguladı'

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Çağdaş Ş.'ye 'taksirle ölüme neden olma' suçundan verdiği 5 yıl 4 ay hapis cezasında TCK 62/1 maddesini uygulayarak, sanığa takdir indirimi yaptı ve cezayı 4 yıl 5 ay 10 güne düşürdü. Duruşma salonunda bulunan aile yakınları ise verilen bu karara itiraz etti. - ANKARA

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