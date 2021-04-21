Son dakika haberi... Birlikte yaşadığı kadının oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanık ile çocuğun annesinin yargılandığı dava
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Son dakika haberi... Birlikte yaşadığı kadının oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanık ile çocuğun annesinin yargılandığı dava

Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanık ile annenin yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanık ile annenin yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar H.S. ve anne E.Ö, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Davaya müdahillik talepleri kabul edilen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Basın mensupları ise yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında salona alınmadı.

Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan anne E.Ö'nün beraatini, H.S'nin ise, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Taraf avukatları, savunmalarını hazırlamak üzere süre talebinde bulundu.

Avukatların talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, duruşmanın ardından, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanık H.S'nin olay günü 3 yaşındaki Alperen'i canice öldürdüğünü öne sürdü.

Çocuğun boğazında iz olduğunu ve sanık tarafından duvara yapıştıra yapıştıra öldürüldüğünü savunan Özkan, "Bu aşağılık caninin ağırlaştırılmış müebbet alması için 28 Mayıs tarihinde burada olacağız. 'Çocuklar vatandır' diyerek çıktığımız bu yolda istismarcıların, sapkınların, alçakların kökünü kurutacağız." diye konuştu.

Olay

Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi'nde şüpheli H.S'nin, bir süredir beraber yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen'i 15 Haziran 2020'de döverek öldürdüğü iddia edilmiş, zanlının kardeşinin ihbarı üzerine başlatılan çalışma sırasında çocuğun cesedi evin karşısındaki mezarlıkta bulunmuştu.

Olayla ilgili anne E.Ö. gözaltına alınırken, kaçan H.S. olaydan 8 gün sonra özel harekat polisinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, mahallede kullanılmayan bir evin bahçesindeki su kuyusunda yakalanmıştı.

Son dakika haberi... Birlikte yaşadığı kadının oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanık ile çocuğun annesinin yargılandığı dava
Son dakika haberi... Birlikte yaşadığı kadının oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanık ile çocuğun annesinin yargılandığı dava
Son dakika haberi... Birlikte yaşadığı kadının oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanık ile çocuğun annesinin yargılandığı dava
Son dakika haberi... Birlikte yaşadığı kadının oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanık ile çocuğun annesinin yargılandığı dava

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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