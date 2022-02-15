Son dakika haber... BİRLİKTE YAŞADIĞI 4 AYLIK HAMİLE HAZAL'I BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Haberler
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Son dakika haber... BİRLİKTE YAŞADIĞI 4 AYLIK HAMİLE HAZAL'I BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde Kadir Meşe (29), birlikte yaşadığı 4 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü (19) bıçaklayarak öldürdü.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde Kadir Meşe (29), birlikte yaşadığı 4 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü (19) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Hacıyusuf Mahallesi Vacihibey Caddesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Kadir Meşe, 'kıskançlık' nedeniyle dini nikahla birlikte yaşadığı Hazal Alpyörük ile tartışmaya başladı. Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla 4 aylık hamile olan Alpyörük'ü defalarca bıçakladı. Alpyörük kanlar içinde yere yığılırken, Meşe ise kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazal Alpyörük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kadir Meşe ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Son dakika haber... BİRLİKTE YAŞADIĞI 4 AYLIK HAMİLE HAZAL'I BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Son dakika haber... BİRLİKTE YAŞADIĞI 4 AYLIK HAMİLE HAZAL'I BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Son dakika haber... BİRLİKTE YAŞADIĞI 4 AYLIK HAMİLE HAZAL'I BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Polis, Güncel, Haberler

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