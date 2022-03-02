Son dakika haber... Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5'e karşı 141 oyla kabul... - Haberler

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Son dakika haber... Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5'e karşı 141 oyla kabul...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber... Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5'e karşı 141 oyla kabul...

Son dakika haberi: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5'e karşı 141 oyla kabul edilirken, 34 ülke çekimser oy kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5'e karşı 141 oyla kabul edilirken, 34 ülke çekimser oy kullandı. - NEW YORK

İhlas Haber Ajansı - Politika

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