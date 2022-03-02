Son dakika haber... Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5'e karşı 141 oyla kabul...

Son Dakika: Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını kabul etti

BM, en az 660 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu

BM, Rusya-Ukrayna savaşında en az 660 bin kişinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini, Ukrayna'da çoğu mahsur 470 binden fazla diğer ülke...