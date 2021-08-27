Son dakika haber... Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı şehitleri anıldı
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Son dakika haber... Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı şehitleri anıldı

Son dakika haber... Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı şehitleri anıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: BİRİNCİ Dünya Savaşı şehidi Teğmen Mustafa Kazım ve Kurtuluş Savaşı şehidi Er Musa, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda düzenlenen törenle anıldı.

BİRİNCİ Dünya Savaşı şehidi Teğmen Mustafa Kazım ve Kurtuluş Savaşı şehidi Er Musa, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın düzenlediği 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' programları devam ediyor. İstambul'daki Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda düzenlenen törende, Birinci Dünya Savaşı şehidi Teğmen Mustafa Kazım ile Kurtuluş Savaşı şehidi Er Musa anıldı. Törende ayrıca; 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran milli sporcular Mete Gazoz, Buse Naz Sürmeli, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları, orman yangınları ve sel afetleriyle mücadele eden ekiplere teşekkür edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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