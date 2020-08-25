Son dakika haber! Biri İnterpol tarafından aranıyordu, 2 terörist teslim oldu Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta biri İnterpol tarafından aranan 2 teröristin ikna yoluyla, güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta biri İnterpol tarafından aranan 2 teröristin ikna yoluyla, güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu daha bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiği öğrenilen örgüt mensuplarından birinin İnterpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede arandığı belirlendi. 2 örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 139'a yükseldi. (İHA) Kaynak: İHA