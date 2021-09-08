Son dakika haber: BİRİ DOĞUM ÖNCESİ, DİĞERİ SONRASI KORONAVİRÜSE YAKALANAN İKİ ANNE ÖLDÜ, 3 BEBEK ÖKSÜZ KALDI
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Son dakika haber: BİRİ DOĞUM ÖNCESİ, DİĞERİ SONRASI KORONAVİRÜSE YAKALANAN İKİ ANNE ÖLDÜ, 3 BEBEK ÖKSÜZ KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde doğum yaptıktan sonra koronavirüse yakalanan Ceylin Göktaş (28) ile doğuma 1 ay kala yine virüs nedeniyle hastanede tedaviye alınan Nursel Aksoy (37) hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde doğum yaptıktan sonra koronavirüse yakalanan Ceylin Göktaş (28) ile doğuma 1 ay kala yine virüs nedeniyle hastanede tedaviye alınan Nursel Aksoy (37) hayatını kaybetti. Nursel Aksoy'un sezaryenle alınan ikizlerinden biri de koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. İlk çocukları olan her iki annenin de aşı yaptırmadıkları belirtildi.

Gaziantep'te oturan Ceylin Göktaş, bir süre önce hastanede yaptığı doğumla erkek bebek dünyaya getirdi. Doğumundan bir gün sonra koronavirüs belirtileri gösteren Ceylin Göktaş, hemen tedaviye alındı. Ceylin Göktaş, tedavisinin 10'üncü gününde, pazartesi yaşamını yitirdi. Aşı yaptırmadığı belirtilen Ceylin Göktaş'ın cenazesi, yakınları tarafından memleketi Antalya'nın Kumluca ilçesine getirildi. Ceylin Göktaş, bu sabah Hacıveliler Zeytinlik Mezarlığı'nda Covid-19 tedbirleriyle toprağa verildi.

İKİZLERE HAMİLEYDİ

Finike ilçesinde ikizlere hamile olan Nursel Aksoy da doğuma 1 ay kala koronavirüse yakalandı. 18 Ağustos'ta koronavirüs belirtisi gösteren Aksoy, 20 Ağustos'ta fenalaşınca ailesi tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Nursel Aksoy'un durumu ağırlaşınca bebeklerinin alınması kararlaştırıldı. Doktorlar 23 Ağustos'ta sezaryenle Nursel Aksoy'un ikiz bebeklerini aldı. 27 Ağustos'ta yoğun bakıma alınan Nursel Aksoy, 6 Eylül'de yaşamını yitirdi. Koronavirüslü olarak dünyaya gelen ikizlerden biri de hastanede tedaviye alındı.

Nursel Aksoy'un cenazesi dün koronavirüs tedbirleriyle Finike Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aşı yaptırmadığı ifade edilen Nursel Aksoy'dan geriye biri erkek, ikiz bebekleri kaldı. Her iki annenin de ilk çocukları olduğu bildirildi.

Son dakika haber: BİRİ DOĞUM ÖNCESİ, DİĞERİ SONRASI KORONAVİRÜSE YAKALANAN İKİ ANNE ÖLDÜ, 3 BEBEK ÖKSÜZ KALDI
Son dakika haber: BİRİ DOĞUM ÖNCESİ, DİĞERİ SONRASI KORONAVİRÜSE YAKALANAN İKİ ANNE ÖLDÜ, 3 BEBEK ÖKSÜZ KALDI
Son dakika haber: BİRİ DOĞUM ÖNCESİ, DİĞERİ SONRASI KORONAVİRÜSE YAKALANAN İKİ ANNE ÖLDÜ, 3 BEBEK ÖKSÜZ KALDI
Son dakika haber: BİRİ DOĞUM ÖNCESİ, DİĞERİ SONRASI KORONAVİRÜSE YAKALANAN İKİ ANNE ÖLDÜ, 3 BEBEK ÖKSÜZ KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber: BİRİ DOĞUM ÖNCESİ, DİĞERİ SONRASI KORONAVİRÜSE YAKALANAN İKİ ANNE ÖLDÜ, 3 BEBEK ÖKSÜZ KALDI - Haberler
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