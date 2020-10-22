Son dakika haber: Biri bahçe duvarından, diğeri 3'üncü kattan düşerek öldü
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Son dakika haber: Biri bahçe duvarından, diğeri 3'üncü kattan düşerek öldü

22.10.2020 03:05 | Son Güncelleme: 22.10.2020 03:08
Son dakika haber: Biri bahçe duvarından, diğeri 3'üncü kattan düşerek öldü

Son dakika haberi... İZMİR'de, 3 katlı binanın çatı katından beton zemine düşen Hazım Dinsever (71) ile yaklaşık 2 metrelik bahçe duvarından düşen ve 64 gündür tedavi gören Ahmet Durmuş (74) hayatını kaybetti.

İZMİR'de, 3 katlı binanın çatı katından beton zemine düşen Hazım Dinsever (71) ile yaklaşık 2 metrelik bahçe duvarından düşen ve 64 gündür tedavi gören Ahmet Durmuş (74) hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Bornova Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı bir binanın çatı katından dengesini kaybederek beton zemine düşen Hazım Dinsever ağır yaralandı. Dinsever, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Dinsever, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

64 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİÖte yandan 19 Ağustos'ta, Bayraklı ilçesine bağlı Yamanlar Mahallesi'nde yaklaşık 2 metrelik bahçe duvarının üzerinden düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 64 gündür tedavi gören Ahmet Durmuş da doktorların tüm çabasına karşın hayata tutunamadı.

Dinsever ve Durmuş'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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