Son dakika haber | Birevim Elazığ İl Özel İdare, Kristine Vitola'yı transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, Letonyalı oyuncu Kristine Vitola'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmaları kapsamında en son Fenerbahçe Öznur Kablo'da forma giyen 29 yaşında ve 1,96 metre boyundaki pivot oyuncu ile sözleşme imzalandı.

Letonya Milli Takımı'nın da formasını giyen basketbolcu 2016 sezonunda Galatasaray'da oynamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen