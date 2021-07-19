Son dakika haber! Birecik baraj gölünde ceset bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Birecik baraj gölünde ceset bulundu

Son dakika haber! Birecik baraj gölünde ceset bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden geçen Fırat Barajı Gölü'nde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden geçen Fırat Barajı Gölü'nde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde Birecik Köprüsü altında 35-40 yaşlarında bir erkek cesedi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dalgıç Polis ekipleri, arama çalışmasının ardından cesedi, baraj dışına çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Son dakika haber! Birecik baraj gölünde ceset bulundu
Son dakika haber! Birecik baraj gölünde ceset bulundu
Son dakika haber! Birecik baraj gölünde ceset bulundu
Son dakika haber! Birecik baraj gölünde ceset bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasındaki kavgada avukat ile kardeşi öldürüldü! O anlar kamerada
Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasındaki kavgada avukat ile kardeşi öldürüldü! O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Fahrettin Koca Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Hande Yener Yıldız Tilbe Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Aytaç Kara Mustafa Er Metin Oktay Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Birecik baraj gölünde ceset bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 15:20:36. #1.15#

title