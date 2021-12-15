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Son dakika haber | Bir piyano, dört elle Aşık Veysel Türküsü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika kültür sanat haberine göre Bir piyano, dört elle Aşık Veysel Türküsü "Türk besteciler vazgeçilmezimiz" Türk müziğini klasik Batı müziğiyle harmanlayan dünyaca ünlü piyanistler Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner ikilisinden oluşan Duo Blanc&Noir, Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir...

ANTALYA (İHA) - Bir piyano, dört elle Aşık Veysel Türküsü

"Türk besteciler vazgeçilmezimiz"

ANTALYA - Türk müziğini klasik Batı müziğiyle harmanlayan dünyaca ünlü piyanistler Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner ikilisinden oluşan Duo Blanc&Noir, Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü müzikseverlerle buluşturdu.

"Türk besteciler vazgeçilmezimiz"

Konserlerinde Türk bestecilere yer vermenin vazgeçilmezleri olduğunu söyleyen ikili, yurt dışındaki konserlerinde de Türkçe eserler çaldıklarını ve o zaman kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirtti. İkilinin dört el aranjmanını yaptıkları, ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü izleyicilerden beğeni aldı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Şekeranber ve Çetiner'e konser sonunda, festivalin idari direktörü olan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer tarafından teşekkür plaketi ve çiçek verildi.

Son dakika haber | Bir piyano, dört elle Aşık Veysel Türküsü

Son dakika haber | Bir piyano, dört elle Aşık Veysel Türküsü

Son dakika haber | Bir piyano, dört elle Aşık Veysel Türküsü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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