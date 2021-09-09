Son dakika haber: Bir kişinin dövülerek öldürüldüğü davada sanıkların yargılanmasına devam edildi

Son dakika haberine göre Eskişehir'de, Olcay Kanar'ın (30) darp edilerek öldürülmesi olayının 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir'de, Olcay Kanar'ın (30) darp edilerek öldürülmesi olayının 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanıklar Ali Kubilay E. (30), Orhan A. (57) ve Vural G. (32) ile taraf avukatları ve maktulün yakınları mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Ferhat K. (32) ise duruşmaya katılmadı.

"Demir çubuk köpekten korunmak için elimdeydi"

Tutuklu sanık Orhan A. hakkındaki suçlamaları reddederek, "Ben kimseye vurmadım, kimseyi darp etmedim. Orada uzun süredir çalışıyorum. Ayırmak için oradaydım, olayların içinde kaldım. Elimdeki demir çubukla kimseye vurmadım. Orada salınmış vaziyette pitbull cinsi köpek vardı, demir kendimi ondan korumak için elimdeydi" dedi.

Mahkeme heyeti, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Kasım'a erteledi.

Olay

Eskişehir'de geçen yıl Mart ayında çıkan kavgada ağır yaralanan Olcay Kanar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kanar, aldığı darbelerin etkisiyle yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi 4 kişi tutuklanmıştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı