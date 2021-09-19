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Son dakika haber! Bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu

AA / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Niğde'de 21 yaşındaki genç, elma bahçesinde ölü bulundu.

Niğde'de 21 yaşındaki genç, elma bahçesinde ölü bulundu.

Merkez Efendibey Mahallesi Koru Sokak Amas bağları mevkisindeki elma bahçesinin sahibi, bahçede yerde hareketsiz birini görünce polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen ekipler, kimliğinin İbrahim Önemli (21) olduğu belirlenen gencin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Gencin cesedi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

Son dakika haber! Bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu

Son dakika haber! Bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu

Son dakika haber! Bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu

Son dakika haber! Bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu
AA / Hamza Tav - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi | Niğde'de bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu

Son dakika haberi | Niğde'de bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu
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