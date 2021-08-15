Son dakika haber | Bir gün arayla iki kişiyi silahla yaraladı
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Son dakika haber | Bir gün arayla iki kişiyi silahla yaraladı

Son dakika haber | Bir gün arayla iki kişiyi silahla yaraladı
Anadolu Ajansı / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Konya'nın Selçuklu ilçesinde silahla adam yaralamaktan aranan kişi başka birini daha vurdu.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde silahla adam yaralamaktan aranan kişi başka birini daha vurdu.

Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Hulusi Balbay Caddesi'nde dün gerçekleşen olayda Kadir K. (28) tartıştığı Yasin F'yi yanında bulunan tabancayla vurduktan sonra kaçtı.

Zanlı, arama çalışmaları devam ederken bugün Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi üzerinde karşılaştığı Bayram K'yi tabancayla bacağından yaralayarak yine kaçtı.

Yaralılar Konya Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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