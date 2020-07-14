Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika: Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evde yangın çıktı. Çıkan yangında 8 ve 10 yaşındaki iki çocuk yaşamını yitirdi. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, 2 çocuğu birbirine sarılmış vaziyette buldu.

14.07.2020 09:23 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:39

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evde çıkan yangında iki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alpagut köyü Hayallar Mahallesi'nde Cemal Bekil'in yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa bir sürede evi saran yangın, bitişikteki ahıra da sıçradı.

Durumu fark eden köy sakinleri itfaiyeye haber verdi. Bu sırada bazı aile bireyleriyle dışarı çıkan Cemal Bekil, evdeki üç çocuğundan 13 yaşındaki Nurettin Bekil'i vatandaşların da yardımıyla traktör kepçesiyle kurtardı.

İKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Evde kalan 8 ve 10 yaşındaki iki çocuğu kurtarmak için mücadele eden baba ve köy sakinleri, alevlerin yükselmesi nedeniyle çocuklara ulaşamadı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

ÇOCUKLARIN CANSIZ BEDENLERİ SARILMIŞ VAZİYETTE BULUNDU

Ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında, eve giren itfaiye ekipleri, hayatını kaybettiği belirlenen iki çocuğu birbirine sarılmış vaziyette buldu.

Sinir krizi geçiren aile bireylerini köy sakinleri sakinleştirmeye çalıştı.

Öte yandan yangını söndürmek isterken yaralanan köy imamı Mustafa Alemdar, itfaiye amiri İsmail Karakan ve Dolayüz köyünün muhtarı İsmail Yavuz'a sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından iki kardeşin cenazeleri, Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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