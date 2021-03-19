Bir babanın en acı feryadı: "Bir oğlum şu anda asker, diğer oğlum ise dağdadır"
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Bir babanın en acı feryadı: "Bir oğlum şu anda asker, diğer oğlum ise dağdadır"

19.03.2021 11:56 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:11
Bir babanın en acı feryadı:

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 565'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 565'inci gününe girdi. 565 gündür evlat nöbetinde olan baba Celil Begdaş, "Bütün dünya kulağını açsın artık bizi dinlesin, burada bulunan anne ve babaların tek isteği evlatlarıdır. Bir oğlum şu anda asker, diğer oğlum ise dağdadır" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 565 gündür sürüyor. HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen ve oğlu Yusuf Begdaş'ın (17) dağa kaçırıldığı iddiasıyla 565 gündür eylem yaptığını belirten baba Celil Begdaş, eyleminde kararlı olduğunu söyledi.

"BÜTÜN EVLATLARIMIZI DAĞDAN İNDİRENE KADAR BURADA OLACAĞIZ"

Emeklerinin asla boşa gitmediğini ve eylemlerinden kaynaklı 24 ailenin evladına kavuştuğunu aktaran acılı baba Begdaş, "Biz 2 yıla yakındır burada HDP il binası önündeyiz. Emeğimiz boşa gitmedi ve 24 aile evladına kavuştu. Eylemimiz gün geçtikçe büyüyor ve aileler eyleme katılıyor. Bütün evlatlarımızı dağdan indirene kadar burada olacağız. Bütün dünya kulağını açsın artık bizi dinlesin. Burada bulunan anne ve babaların tek isteği evlatlarıdır. Hakkımız olan evlatlarımızdır. Ciğerimizi yaktılar, bu çocuklara sebep olanlara Allah'ta onların ciğerini yaksın" diye konuştu.

"EVLATLARIMIZ BURADAN GİTTİ, KANDİL BURASIDIR"

HDP'lilerin suçlu olduğu için kaçtıklarını dile getiren Begdaş, "Suçlarını biliyorlar. HDP'lilerin kaçması hiçbir fayda getirmez onlara. Aileler evlatlarını almadan buradan gitmezler. Bütün ailelerin evladı buradan gitmiş, Kandil burasıdır. Ben çok emminim ve benim oğlum da buradan dağa kaçırıldı. Beni hem maddi hem de manevi yıktılar. Bir oğlum şuanda asker diğer oğlum ise dağdadır" şeklinde konuştu.

(Sedat Irmak - Rıdvan Kılıç/İHA)

Bir babanın en acı feryadı: 'Bir oğlum şu anda asker, diğer oğlum ise dağdadır'
Bir babanın en acı feryadı: 'Bir oğlum şu anda asker, diğer oğlum ise dağdadır'
Bir babanın en acı feryadı: 'Bir oğlum şu anda asker, diğer oğlum ise dağdadır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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