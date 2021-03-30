Son dakika haber | BioNTech ve Pfizer, aşı üretim hedefini 2,5 milyar doza çıkardı

Son dakika haberi: Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği aşının 2021 yılı üretim hedefinin 2,3 milyar dozdan 2,5 milyar doza çıkarıldığı bildirildi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği aşının 2021 yılı üretim hedefinin 2,3 milyar dozdan 2,5 milyar doza çıkarıldığı bildirildi.

BioNTech tarafından yapılan açıklamada, daha önce 2021 için 2,3 ve 2,4 milyar doz arasında açıklanan Kovid-19 aşı üretim hedefinin, Almanya'nın Marburg kentinde faaliyete geçen üretim tesisinin etkisiyle 2,5 milyar doza çıkarıldığı belirtildi.

BioNTech'in açıklamasında, üretim kapasitesinin daha da artırılması için aşı üreticileri ve tedarikçilerle kurulan tedarik ağının genişletilmesi için görüşmeler yapıldığı da kaydedildi.

Şirketlerin şimdiye kadar 2021'de dağıtılması için 1,4 milyar dozluk aşı anlaşması yaptığının hatırlatıldığı açıklamada, 200 milyon aşının halihazırda dağıtıldığı da bildirildi.

Şirketler, 1,4 milyar dozluk aşı anlaşmasından bu yıl 9,8 milyar avro gelir etmeyi bekliyor.

Öte yandan BioNTech, Pfizer ile ürettiği Kovid-19 aşısının satışlarının artmasıyla birlikte geçen yılın son çeyreğinde net karının 366,9 milyon avro olduğunu açıkladı.

2019'un aynı döneminde şirket 58,2 milyon zarar açıklamıştı. Şirketin geliri de 28 milyon avrodan 345,4 milyon avroya yükseldi.

BioNTech, aşının pazarlanmasında, Çin hariç, diğer ülkelerde Pfizer ile eşit ortaklıkla çalıştığını açıklamıştı.

Çin'de ise Fosun Pharma ile yüzde 35 ile yüzde 40 brüt kar payı anlaşması bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş