Son dakika haber: Binzet'ten tarım işçileriyle ilgili açıklama Son dakika haberine göre CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, Giresun'a fındık toplamaya giderken geçirdikleri kaza sonucu yaralanan tarım işçilerine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, Adıyaman'ın ırgat kenti olduğunu söyledi.

CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, Giresun'a fındık toplamaya giderken geçirdikleri kaza sonucu yaralanan tarım işçilerine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, Adıyaman'ın ırgat kenti olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, Adıyaman'ın Sincik ilçesinden Giresun'a fındık toplamak için yola çıkan tarım işçilerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu yaralanan işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

12 tarım işçisinin yaralanması ile sonuçlanan kazanın Adıyaman'ın yıllardır kanayan yarasını bir kez daha açtığına işaret eden Başkan Binzet, İbn-i Haldun'un coğrafya kaderdir sözünü anımsatarak, "Adıyamanlı, Karadeniz'e fındığa, Akdeniz'e narenciyeye, İç Anadolu'ya kayısıya gidiyor. Adıyaman adeta ırgat kenti oldu. Adıyaman için, işsizlik, yoksulluk kader olmamalı. Adıyamanlı yurttaşlarımız da daha iyi koşullarda, işsizliğin, yoksulluğun olmadığı bir yaşamı hak ediyor. Gençlerimiz geleceğe umutla bakmak istiyor. Yoksulluk Adıyamanlının kaderi değildir. Adıyaman'ı 'ırgat kenti' yapan zihniyetle mücadelemiz sürecek. Sincik ilçemizden Giresun'a fındık işçisi götürmek için yola çıkan minibüsün Sincik çıkışında kaza yapması sonucu yaralanan hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Sincik halkını ırgatlığa mahkum eden zihniyeti de siyaseti de kınıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA