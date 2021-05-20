Son dakika haber... Bingöl trafik kazası: 3 yaralı
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Son dakika haber... Bingöl trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haber... Bingöl trafik kazası: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesi Toklular köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 61 FM 212 plakalı araç ile 06 GC 8853 plakalı araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı. - BİNGÖL

Son dakika haber... Bingöl trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haber... Bingöl trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haber... Bingöl trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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