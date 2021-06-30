Son dakika haber: Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika haber: Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haber: Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: BİNGÖL'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3,5 kilo metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

BİNGÖL'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3,5 kilo metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yaptıkları istihbari çalışmayla kent genelinde belirledikleri 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 350 bin lira olan 3,5 kilo uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, adreslerdeki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

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