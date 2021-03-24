Bingöl'de sel; evler su altında kaldı
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Bingöl'de sel; evler su altında kaldı

24.03.2021 09:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:41

Bingöl'de sel; evler su altında kaldıBİNGÖL'de, dün akşam saatlerinde şiddetli yağmur etkili oldu.

Bingöl'de sel; evler su altında kaldı

BİNGÖL'de, dün akşam saatlerinde şiddetli yağmur etkili oldu. Yağışın ardından oluşan sel nedeniyle yollar göle dönerken, çok sayıda ev su altında kaldı.

Bingöl'de dün gece saatlerinde etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezindeki Yeşilyurt Mahallesi'nde bir kanalizasyon yağışın etkisiyle taşınca yollar göle döndü. Mirzan Mahallesi'nde ise şiddetli yağışla evler su altında kaldı. Evleri sular altında kalan mahalle halkı, suyu kovalarla taşıdı.

Bingöl'de sel; evler su altında kaldı
Bingöl'de sel; evler su altında kaldı
Bingöl'de sel; evler su altında kaldı
Bingöl'de sel; evler su altında kaldı
Bingöl'de sel; evler su altında kaldı
Bingöl'de sel; evler su altında kaldı
Bingöl'de sel; evler su altında kaldı
Bingöl'de sel; evler su altında kaldı
Bingöl'de sel; evler su altında kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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