Son dakika haber! Bingöl'de şehit yakınına küfür soruşturması; adli kontrol talep edildi

BİNGÖL (DHA) - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'deki esnaf gezisi sırasında şehit yakınına küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan H.T.A.'nın İstanbul'da talimatla ifadesinin alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedilen H.T.A.'ya sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları nedeniyle de "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. H.T.A.'nın savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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