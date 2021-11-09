Son dakika haber! Bingöl'de şehit yakınına küfür soruşturması; adli kontrol talep edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Bingöl'de şehit yakınına küfür soruşturması; adli kontrol talep edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Bingöl'de şehit yakınına küfür soruşturması; adli kontrol talep edildi

Son dakika habere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'deki esnaf gezisi sırasında şehit yakınına küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan H.T.A.'nın İstanbul'da talimatla ifadesinin alındı.

BİNGÖL (DHA) - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'deki esnaf gezisi sırasında şehit yakınına küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan H.T.A.'nın İstanbul'da talimatla ifadesinin alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedilen H.T.A.'ya sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları nedeniyle de "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. H.T.A.'nın savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Lütfü Türkkan'la birlikte şehit yakınına küfreden kişi, gözaltına alındı

Lütfü Türkkan'la birlikte şehit yakınına küfreden kişi, gözaltına alındı

 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde 'Lütfü Türkkan' gerginliği! Mansur Yavaş, tartışmaya son noktayı koydu

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde "Lütfü Türkkan" gerginliği! Mansur Yavaş, tartışmaya son noktayı koydu

 Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title