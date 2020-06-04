Son dakika haber: Bingöl'de, PKK'nın toprağa gömülü el bombaları bulundu
Gelen son dakika haberine göre BİNGÖL'de, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, toprağa gömülü 2 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.
04.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:20
BİNGÖL'de, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, toprağa gömülü 2 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde yapılan aramada, toprağa gömülü 2 el bombası, 1 ses bombası, el telsizi, değişik çapta 223 mermi, kalaşnikof şarjörü, akü ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Kaynak: DHA