Son dakika haber: Bingöl'de, PKK'nın toprağa gömülü el bombaları bulundu
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Son dakika haber: Bingöl'de, PKK'nın toprağa gömülü el bombaları bulundu

Gelen son dakika haberine göre BİNGÖL'de, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, toprağa gömülü 2 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

Son dakika haber: Bingöl'de, PKK'nın toprağa gömülü el bombaları bulundu
04.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:20

BİNGÖL'de, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, toprağa gömülü 2 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde yapılan aramada, toprağa gömülü 2 el bombası, 1 ses bombası, el telsizi, değişik çapta 223 mermi, kalaşnikof şarjörü, akü ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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