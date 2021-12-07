Son dakika haber! Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi
Son dakika haberlerine göre Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Eren Kış-6 operasyonunda teröristlerce kullanılan sığınak bulundu.
BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü Pkk'ya yönelik düzenlenen Eren Kış-6 operasyonunda teröristlerce kullanılan sığınak bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, ilçe kırsalında icra edilen Eren Kış-6 operasyonu kapsamında arazi araması gerçekleştirdi.
PKK'lı teröristler tarafından kullanılan bir sığınakta ve 2 ayrı noktada toprağa gömülen bidon içerisinde 183 fişek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Sığınak ve malzemeler ekiplerce imha edildi.
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AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri