Son dakika haber! Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü Pkk'ya yönelik düzenlenen Eren Kış-6 operasyonunda teröristlerce kullanılan sığınak bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, ilçe kırsalında icra edilen Eren Kış-6 operasyonu kapsamında arazi araması gerçekleştirdi.

PKK'lı teröristler tarafından kullanılan bir sığınakta ve 2 ayrı noktada toprağa gömülen bidon içerisinde 183 fişek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınak ve malzemeler ekiplerce imha edildi.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

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