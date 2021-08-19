Son dakika haber! Bingöl'de otobüs şoförü, dili boğazına kaçan çocuğu hastaneye yetiştirdi
Gelen son dakika haberine göre Bingöl'de özel halk otobüsünde dili boğazına kaçan çocuk, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi.
Bingöl'de özel halk otobüsünde dili boğazına kaçan çocuk, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi.
Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi güzergahında seyir halindeki Ömer Katkay yönetimindeki 12 M 0078 plakalı özel halk otobüsünde bir anne kucağındaki çocuğunun baygınlık geçirdiğini fark ettikten sonra bağırarak yardım istedi.
Durumu fark eden sürücü Katkay, güzergahını değiştirerek hızlı şekilde çocuğu Bingöl Devlet Hastanesine götürdü.
Hastanede yapılan kontrolde dili boğazına kaçtığı belirlenen çocuğun sağlık ekiplerinin müdahalesiyle nefes alması sağlandı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşananlar ise otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık