Son dakika haber | Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Bingöl'ün Solhan ilçesinde 2 ayrı bölgede çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 2 ayrı bölgede çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Elmasırtı ve Düzağaç köylerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin ihbarıyla kısa sürede bölgeye sevk edilen Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ilk müdahale ekiplerinin çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık