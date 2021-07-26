Bingöl'de korkutan yangın: Alevler tarlalara ulaşmadan söndürüldü
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Bingöl'de korkutan yangın: Alevler tarlalara ulaşmadan söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını, tarlalara ulaşmadan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını, tarlalara ulaşmadan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Genç ilçesine bağlı Tarlabaşı köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, elektrik direğinden sıçrayan kıvılcım, örtü yangınına neden oldu. Yangını fark eden yöre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangını tarlalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında, yaklaşık 2 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Bingöl'de korkutan yangın: Alevler tarlalara ulaşmadan söndürüldü
Bingöl'de korkutan yangın: Alevler tarlalara ulaşmadan söndürüldü
Bingöl'de korkutan yangın: Alevler tarlalara ulaşmadan söndürüldü
Bingöl'de korkutan yangın: Alevler tarlalara ulaşmadan söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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