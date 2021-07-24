Son dakika haber | Bingöl'de jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı
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Son dakika haber | Bingöl'de jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Son dakika haber | Bingöl'de jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Bingöl'de emniyet ve jandarma ekiplerince trafik yoğunluğunun olduğu kara yollarında helikopterle denetim yapıldı.

Bingöl'de emniyet ve jandarma ekiplerince trafik yoğunluğunun olduğu kara yollarında helikopterle denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nın ardından kara yollarında sorun yaşanmaması için denetimleri artırdı.

Kara yollarında belirli bölgelerde tedbir alan ekiplere, helikopterle de havadan destek verildi.

Denetime katılan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mesut Kandemir, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Coşkun Akargöl ve beraberindeki ekip, Bingöl- Elazığ, Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Diyarbakır kara yolları ile kent merkezindeki Berti, Şehit Fethi Sekin, Düzağaç, Kültür, Dörtyol kavşaklarında kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit ederek uygulama noktalarına bilgi verdi.

Ekipler ayrıca trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla 12 bin 562 sürücü ve yolcuya emniyet kemeri kullanımı, cep telefonunun sürücüler üzerindeki olumsuz etkileri, aşırı hız, yakın takip konularında bilgilendirme yaptı, bu konuda hazırlanan film izletildi.

Jandarma ve polis ekiplerinin 14-24 Temmuz'da gerçekleştirdiği çalışmalarda 19 bin 140 araç ve sürücünün denetlendiği, hız limitine uymama, kırmızı ışık ihlali yapma, seyir halinde cep telefonu kullanma gibi çeşitli ihlallerden 2 bin 492 sürüye, toplam 482 bin 250 lira ceza kesildiği bildirildi.

Öte yandan, 17-24 Temmuz'da kentte meydana gelen 43 trafik kazasında 4 kişinin öldüğü, 42 kişinin yaralandığı belirtildi.

Son dakika haber | Bingöl'de jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı
Son dakika haber | Bingöl'de jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı
Son dakika haber | Bingöl'de jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı
Son dakika haber | Bingöl'de jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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