Son dakika haber! Bingöl'de hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Son dakika habere göre Bingöl'de hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

Bingöl'de hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince çalışma yapıldı.

"Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.R, yakalandı.

V.R, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA