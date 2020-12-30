Son dakika haber | Bingöl'de ev yangını
30.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:21
Son dakika haberlerine göre Bingöl'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafında söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.
Bingöl'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafında söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.
Olay, merkeze bağlı Beyaztoprak meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde soba bacasından çıkan kıvılcım eve sıçradı. Evi bir anda alevler sardı. Dumanların arasında kalan ev sahibi dışarı çıkarak durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.
Köye giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangından dolayı ev kullanılmaz hale geldi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı