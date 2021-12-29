Son dakika haber: Bingöl'de Eren Kış-6 Operasyonu çetin kış koşullarında sürüyor - Haberler
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Son dakika haber: Bingöl'de Eren Kış-6 Operasyonu çetin kış koşullarında sürüyor

Son dakika haber: Bingöl'de Eren Kış-6 Operasyonu çetin kış koşullarında sürüyor
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bingöl'de başlatılan Eren Kış-6 Operasyonu'nu devam ediyor.

BİNGÖL (AA) - İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bingöl'de başlatılan Eren Kış-6 Operasyonu'nu devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde çetin kış şartlarına rağmen operasyonlar gerçekleştiriyor.

Operasyonlarda ekipler, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemek, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha etmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Valilik, operasyona ilişkin görüntüler de paylaştı.

Son dakika haber: Bingöl'de Eren Kış-6 Operasyonu çetin kış koşullarında sürüyor

Son dakika haber: Bingöl'de Eren Kış-6 Operasyonu çetin kış koşullarında sürüyor

Son dakika haber: Bingöl'de Eren Kış-6 Operasyonu çetin kış koşullarında sürüyor

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AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

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