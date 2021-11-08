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Son dakika... Binayı ateşe verdiği iddia edilen bina görevlisi ikinci kez gözaltına alındı

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Son dakika... Binayı ateşe verdiği iddia edilen bina görevlisi ikinci kez gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de işten çıkarıldığı gerekçesiyle çalıştığı bloğun çatı katında yangın çıkarttığı iddia edilen bina görevlisi, tekrar gözaltına alınarak ikinci kez sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de işten çıkarıldığı gerekçesiyle çalıştığı bloğun çatı katında yangın çıkarttığı iddia edilen bina görevlisi, tekrar gözaltına alınarak ikinci kez sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz gün Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloktan oluşan sitenin 11 katlı bir bloğunun çatı katında çıkan yangını, bina görevlisi Yunus Emre A.'nın iş akdinin feshedilmesine sinirlenerek çıkarttığı iddia edilmişti. Gözaltına alınan ve dün 'kasten yangın çıkarma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma ve halk arasında endişe, korku ve paniğe neden olma' suçlarından adliyeye sevk edilen Yunus Emre A., ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

YENİ DELİLLER DOĞRULTUSUNDA TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu zorlukla kontrol altına alınan yangının ardından yaklaşık 200 kişinin yaşadığı 66 dairelik blokta araştırma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda bina görevlisi Yunus Emre A.'nın yangının hemen söndürülmesini engellemek için yangın söndürme sistemini kapattığı belirlendi. Gelişmeler doğrultusunda tekrar gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün tekrar adliyeye sevk edildi. Yunus Emre A., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Ali Furkan Çetiner/İHA)

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