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Son dakika haber | Binanın zemin katında çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Binanın zemin katında çıkan yangın korkuttu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi üzerinde bulunan bir binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zemin katta yaşayan S.K. ve oğlu E.K.'nin uyuduğu sırada yatak odasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak, kısa sürede söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika haber | Binanın zemin katında çıkan yangın korkuttu

Son dakika haber | Binanın zemin katında çıkan yangın korkuttu

Son dakika haber | Binanın zemin katında çıkan yangın korkuttu

Son dakika haber | Binanın zemin katında çıkan yangın korkuttu

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