Son dakika haber: Bin Ladin'in sağ kolu, kilosu nedeniyle koronadan ölüm riski taşıdığı için serbest bırakıldı

Gelen son dakika haberine göre USAME Bin Ladin'in propagandasından sorumlu sağ kolu Adel Abdel Bary (60), ABD tutuklu bulunduğu cezaevinde aşırı kilosu nedeniyle koronavirüsten ölüm riski taşıdığı için serbest bırakıldı.

USAME Bin Ladin'in propagandasından sorumlu sağ kolu Adel Abdel Bary (60), ABD tutuklu bulunduğu cezaevinde aşırı kilosu nedeniyle koronavirüsten ölüm riski taşıdığı için serbest bırakıldı. Bary, dün daha önce eşiyle birlikte yaşadığı Londra'ya döndü.

Usame Bin Ladin'in propagandasından sorumlu sağ kolu Adel Abdel Bary, aşırı kilolarından dolayı koronavirüs ölüm riski taşıdığı gerekçesiyle ABD'de tutuklu olduğu hapishaneden serbest bırakıldı. Oğlu da DEAŞ üyesi olan 6 çocuk babası Bary'nin, Ragaa'nın yaşadığı Londra'da bulunan 1 milyon sterlin değerindeki dairesine geri döndüğü belirtildi.Bary, 1998'de Kenya ve Tanzanya'daki ABD büyükelçiliklerine düzenlenen ve 224 kişinin ölümüne yol açan saldırılar nedeniyle 1999'da İngiltere'de tutuklanmış ve 2012'de ABD'ye iade edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı