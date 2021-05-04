Son dakika haber! Bill Gates ve eşi boşanma kararı aldı
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Son dakika haber! Bill Gates ve eşi boşanma kararı aldı

Son dakika haber! Bill Gates ve eşi boşanma kararı aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Microsoft'un kurucusu ve eski CEO'su Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldıklarını açıkladı.

Microsoft'un kurucusu ve eski CEO'su Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldıklarını açıkladı.

Dünyanın en zengin işadamlarından biri olan Microsoft'un kurucusu ve eski CEO'su Bill Gates, 27 yıllık eşi Melinda Gates ile boşanma kararı aldıklarını açıkladı. Gates sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, "İlişkimiz üzerinde çok düşündükten ve çok çalıştıktan sonra, evliliğimizi sona erdirme kararını verdik" dedi.

Açıklamada, "Son 27 yılda, üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini sağlamak için tüm dünyada çalışan bir temel oluşturduk. Bu misyona olan inancımızı paylaşmaya devam ediyoruz ve vakıfta birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz, ancak hayatımızın bundan sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimize artık inanmıyoruz" ifadelerine yer verildi. Gates ayrıca, "Aile mahremiyetlerinin korunmasını istediklerini" belirtti.

Geçen yıl, Microsoft'un yönetim kurulundan istifa eden Gates'in, Melinda Gates ile birlikte 2000 yılında kurdukları kar amacı gütmeyen Bill ve Melinda Gates Vakfı'nda vakıf eşbaşkanı olarak çalışmalarına devam edeceği bekleniyor.

Gates çifti, Microsoft'ta tanışmalarının ardından 1994'te yılında evlenmişti. Çiftin Jennifer, Phoebe ve Rory Gates adında 3 çocukları var. - WASHINGTON

Son dakika haber! Bill Gates ve eşi boşanma kararı aldı
Son dakika haber! Bill Gates ve eşi boşanma kararı aldı
Son dakika haber! Bill Gates ve eşi boşanma kararı aldı
Son dakika haber! Bill Gates ve eşi boşanma kararı aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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